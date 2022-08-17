Даниэль Риккардо назвал оптимальное число Гран-при за сезон

Пилот «Макларена» австралиец Даниэль Риккардо озвучил оптимальное, по его мнению, число Гран-при за сезон Формулы-1.

Напомним, в нынешнем сезоне организаторы серии рассчитывают провести 22 этапа, в следующем – 24.

«Я думаю, что число 18 было бы хорошим. Необходимо также учитывать и то, что гоночные уикенды занимают четыре дня, а иногда и пять. И когда у вас идут подряд два или три этапа, это утомляет.

Мне кажется, мы могли бы проводить 24 гонки и при этом чувствовать себя нормально, однако уикенд должен выглядеть иначе. Необходимо изменить расписание, подготовку, что проблематично. Когда спорт развивается и у вас появляются спонсоры, сократить время не получается», – приводит слова пилота издание Speedcafe.