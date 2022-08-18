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Экс-пилот Формулы-1: печально было видеть Хэмилтона за рулём такой медленной машины

Экс-пилот Формулы-1: печально было видеть Хэмилтона за рулём такой медленной машины
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Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези рассказал, что переживал за семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в начале текущего сезона.

«Все были в шоке от того, как «Мерседес» начал сезон. Когда они показали машину в Бахрейне, то все решили, что в этом сезоне их не победить. Но круг за кругом становилось ясно, что их машина просто нигде. Было печально видеть Хэмилтона за рулём такой медленной машины, потому что это семикратный чемпион.

Но я также был впечатлён его способность делать машину лучше. В Венгрии Расселл выиграл поул, а Льюис боролся за победу. По своему опыту знаю, что если машина изначально с проблемами, то исправить их невозможно. Можно только пойти на компромисс. Я не очень верю, что «Мерседес» будет командой-победителем и сможет выигрывать гонки до конца чемпионата при нормальных условиях», — приводит слова Алези PlanetF1 с ссылкой на интервью Жана Give Me Sport.

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