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Льюис Хэмилтон рассказал о самых памятных моментах в Формуле-1

Льюис Хэмилтон рассказал о самых памятных моментах в Формуле-1
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Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Мерседеса», британец Льюис Хэмилтон рассказал о самых памятных моментах в серии, в которой он дебютировал в 2007 году.

«Выбрать знаковое воспоминание? Это довольно проблематично…. Ваш первый Гран-при всегда будет таким и ваша первая победа. Думаю, что, возможно, это. И ещё домашний Гран-при.

Осознание воплощения твоей мечты — это крайне сюрреалистичный опыт. Им всегда будет что-то первое, а первое бывает только одно. Стоит просто перенестись на первое Гран-при в 2007 году…

То число бессонных ночей в семье из-за непонимания, сможем ли мы достичь нашей цели. Нежелание сдаваться, несмотря ни на что, и достижение мечты — это, пожалуй, самое яркое», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

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