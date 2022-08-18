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Марк Хьюз: увольнение стратегов «Феррари» стало бы абсолютно неверным решением

Марк Хьюз: увольнение стратегов «Феррари» стало бы абсолютно неверным решением
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Обозреватель Формулы-1 Марк Хьюз в своей колонке объяснил, почему «Феррари» не должна увольнять сотрудников, которые допустили ошибки.

«Увольнения — подход, который «Феррари» очень часто применяла, за исключением эры Росса Брауна и Жана Тодта. В итоге команда только скатывалась и работала в страхе. Бинотто эту ситуацию изменил. Возможно, пока ему не хватает работы над ошибками и устранением недостатков, но он успешно избавился от культуры страха, а также руководил созданием самой впечатляющей машины за последние годы.

Так что я полагаю, что правильных действий он совершил больше. Просто болельщиков разочаровывает то, что какие-то вещи постоянно повторяются. Если Бинотто сможет быстро устранять недостатки, то «Феррари» будет очень грозной командой. А увольнения людей, ответственных за ошибки, станет абсолютно неверным решением», — приводит слова Хьюза The Race.

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