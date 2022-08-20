Сайнс: Бинотто ведёт «Феррари» в правильном направлении
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высоко оценил руководителя итальянской команды Маттиа Бинотто.
«Для меня Маттиа Бинотто сыграл крайне важную роль. Когда я только переходил в «Феррари», он поверил в меня больше, чем кто-либо, и подписал меня в команду. Я должен был приносить результат, чтобы доказать его правоту. С тех пор у нас с ним прекрасные отношения, и я считаю, что он отличный лидер команды. В коллективе Бинотто очень уважают, он ведёт нас в правильном направлении», — приводит слова Сайнса официальный сайт Формулы-1.
Перед возобновлением чемпионата Карлос Сайнс располагается на пятом месте в общем зачёте пилотов и набрал 156 очков. Его напарник Шарль Леклер идёт вторым и уступает Максу Ферстаппену 80 очков.
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