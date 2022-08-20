Райкконен не считает, что решение выступить в гонке NASCAR Cup сопряжено с риском

Чемпион Формулы-1 2007 года Кими Райкконен ответил на вопрос, зачем он пошёл на серьёзный риск, решив выступить в гонке серии NASCAR Cup.



«Я не вижу никакого риска. Почему бы и нет! Чего мне терять? Если я проеду плохо гонку NASCAR или любую другую гонку, для меня это не будет иметь никакого значения. Я делаю это для себя. Хороший или плохой результат, ничего не изменится, если я даже 20 гонок проеду. Я не вижу никакого негатива. Думаю, всё здорово.

То, что Джастин и его команда делают, чтобы дать шанс гонщикам из Европы — это классно. Уверен, есть много пилотов, которые хотели бы получить свой шанс и попробовать свои силы, но это не так просто. Думаю, это открывает двери для таких гонщиков и в будущем у NASCAR будет больше возможностей привлечь к своим гонкам европейских спортсменов», — сказал Кими Райкконен на пресс-конференции перед этапом в Уоткинс-Глен.