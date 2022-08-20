Квят стал предпоследним по итогам тренировки NASCAR в Уоткинс-Глен, Райкконен — 20-й

Российский гонщик Даниил Квят показал 38-й результат в официальной тренировке этапа чемпионата NASCAR Cup в Уоткинс-Глен. По итогам сессии Квят показал результат 1.14,458, уступив 3,165 обладателю лучшего времени сессии Кайлу Ларсону. Напарник Квята Лорис Хеземанс по итогам сессии стал 37-м, уступив лидеру 2,356.



Чемпион Формулы-1 2007 года Кими Райкконен по итогам первой в своей карьере официальной сессии NASCAR Cup стал 20-м. Его результат — 1.12,093.



Ещё один европейский гонщик Майк Роккенфеллер по итогам тренировки стал 35-м с результатом 1.12,685.



NASCAR. Уоткинс-Глен. Тренировка



1. Кайл Ларсон — 1.11,293.

2. Чейз Эллиотт +0,015.

3. Эй Джей Олмендингер +0,130.

4. Уильям Байрон +0,308.

5. Тай Гиббс +0,424…

...20. Кими Райкконен +0,800…

...35. Майк Роккенфеллер +1,392.

...38. Даниил Квят +3,165.



Квалификация этапа NASCAR Cup Series в Уоткинс-Глен состоится сегодня, 20 августа. Для Квята этот опыт выступлений в NASCAR Cup станет вторым — он дебютировал в чемпионате в конце июля на гонке на ровале в Индианаполисе.



Всего в этапе на Уоткинс-Глен участвует 39 пилотов.