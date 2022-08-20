Квят стал предпоследним по итогам тренировки NASCAR в Уоткинс-Глен, Райкконен — 20-й

Российский гонщик Даниил Квят показал 38-й результат в официальной тренировке этапа чемпионата NASCAR Cup в Уоткинс-Глен. По итогам сессии Квят показал результат 1.14,458, уступив 3,165 обладателю лучшего времени сессии Кайлу Ларсону. Напарник Квята Лорис Хеземанс по итогам сессии стал 37-м, уступив лидеру 2,356.
Чемпион Формулы-1 2007 года Кими Райкконен по итогам первой в своей карьере официальной сессии NASCAR Cup стал 20-м. Его результат — 1.12,093.
Ещё один европейский гонщик Майк Роккенфеллер по итогам тренировки стал 35-м с результатом 1.12,685.
NASCAR. Уоткинс-Глен. Тренировка
1. Кайл Ларсон — 1.11,293.
2. Чейз Эллиотт +0,015.
3. Эй Джей Олмендингер +0,130.
4. Уильям Байрон +0,308.
5. Тай Гиббс +0,424…
...20. Кими Райкконен +0,800…
...35. Майк Роккенфеллер +1,392.
...38. Даниил Квят +3,165.
Квалификация этапа NASCAR Cup Series в Уоткинс-Глен состоится сегодня, 20 августа. Для Квята этот опыт выступлений в NASCAR Cup станет вторым — он дебютировал в чемпионате в конце июля на гонке на ровале в Индианаполисе.
Всего в этапе на Уоткинс-Глен участвует 39 пилотов.
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