Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кими Райкконен прокомментировал дебют в NASCAR Cup Series

Кими Райкконен прокомментировал дебют в NASCAR Cup Series
Комментарии

Чемпион Формулы-1 2007 года, дебютант NASCAR Cup Series Кими Райкконен поделился впечатлениями от квалификации, по итогам которой он стал 27-м.

«Я бы хотел проехать больше кругов. Ощущение, что есть гораздо больше потенциала, но я пока не знаю, какую траекторию выбирать, и у меня не было достаточно кругов, чтобы разобраться и собрать всё воедино, но это было весело. В целом всё было так, как и ожидалось после работы на симуляторе. Конечно, некоторые детали никогда не узнать на симуляторе. Но всё хорошо. Я не ожидал ничего от квалификации, но мы в середине пелотона, так что всё нормально.

Что я буду делать вечером? Нет идей. Есть много вариантов. Но нужно убедиться, что я разобрался с правилами, и посмотреть на мелкие ошибки, которые я совершил. Поработать над машиной. Но мы попробуем прибавить, как это делали в квалификации, и то же самое мы будем делать в гонке», — сказал Райкконен в эфире NBC.

Новость по теме
Квят стал 36-м в квалификации этапа NASCAR на Уоткинс-Глен, Райкконен — 27-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022