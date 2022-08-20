Кими Райкконен прокомментировал дебют в NASCAR Cup Series

Чемпион Формулы-1 2007 года, дебютант NASCAR Cup Series Кими Райкконен поделился впечатлениями от квалификации, по итогам которой он стал 27-м.
«Я бы хотел проехать больше кругов. Ощущение, что есть гораздо больше потенциала, но я пока не знаю, какую траекторию выбирать, и у меня не было достаточно кругов, чтобы разобраться и собрать всё воедино, но это было весело. В целом всё было так, как и ожидалось после работы на симуляторе. Конечно, некоторые детали никогда не узнать на симуляторе. Но всё хорошо. Я не ожидал ничего от квалификации, но мы в середине пелотона, так что всё нормально.
Что я буду делать вечером? Нет идей. Есть много вариантов. Но нужно убедиться, что я разобрался с правилами, и посмотреть на мелкие ошибки, которые я совершил. Поработать над машиной. Но мы попробуем прибавить, как это делали в квалификации, и то же самое мы будем делать в гонке», — сказал Райкконен в эфире NBC.
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