Кими Райкконен прокомментировал дебют в NASCAR Cup Series

Чемпион Формулы-1 2007 года, дебютант NASCAR Cup Series Кими Райкконен поделился впечатлениями от квалификации, по итогам которой он стал 27-м.



«Я бы хотел проехать больше кругов. Ощущение, что есть гораздо больше потенциала, но я пока не знаю, какую траекторию выбирать, и у меня не было достаточно кругов, чтобы разобраться и собрать всё воедино, но это было весело. В целом всё было так, как и ожидалось после работы на симуляторе. Конечно, некоторые детали никогда не узнать на симуляторе. Но всё хорошо. Я не ожидал ничего от квалификации, но мы в середине пелотона, так что всё нормально.



Что я буду делать вечером? Нет идей. Есть много вариантов. Но нужно убедиться, что я разобрался с правилами, и посмотреть на мелкие ошибки, которые я совершил. Поработать над машиной. Но мы попробуем прибавить, как это делали в квалификации, и то же самое мы будем делать в гонке», — сказал Райкконен в эфире NBC.