Квят заявил, что его времена на симуляторе сопоставимы с топ-пилотами NASCAR

Российский экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят сообщил, что его времена на симуляторе сопоставимы с временами топ-пилотов серии NASCAR Cup. Об этом сообщил журналист Джефф Глюк.



«Бывший гонщик Формулы-1 Даниил Квят говорит, что его времена на симуляторе находятся на уровне топ-пилотов. Нужно выяснить и разобраться с подготовкой машины в NASCAR как можно скорее», — написал Глюк в соцсетях.



Напомним, Квят показал 36-й результат по итогам квалификации. Напарник Квята Лорис Хеземанс по итогам квалификации стал 34-м.



Чемпион Формулы-1 2007 года Кими Райкконен по итогам первой в своей карьере квалификации NASCAR Cup стал 27-м.



Ещё один европейский гонщик Майк Рокенфеллер по итогам тренировки стал 33-м с результатом 1.12,685.