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Квят заявил, что его времена на симуляторе сопоставимы с топ-пилотами NASCAR

Квят заявил, что его времена на симуляторе сопоставимы с топ-пилотами NASCAR
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Российский экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят сообщил, что его времена на симуляторе сопоставимы с временами топ-пилотов серии NASCAR Cup. Об этом сообщил журналист Джефф Глюк.

«Бывший гонщик Формулы-1 Даниил Квят говорит, что его времена на симуляторе находятся на уровне топ-пилотов. Нужно выяснить и разобраться с подготовкой машины в NASCAR как можно скорее», — написал Глюк в соцсетях.

Напомним, Квят показал 36-й результат по итогам квалификации. Напарник Квята Лорис Хеземанс по итогам квалификации стал 34-м.

Чемпион Формулы-1 2007 года Кими Райкконен по итогам первой в своей карьере квалификации NASCAR Cup стал 27-м.

Ещё один европейский гонщик Майк Рокенфеллер по итогам тренировки стал 33-м с результатом 1.12,685.

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