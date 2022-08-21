Марко: «Ред Булл» стал первым приводить людей в Ф-1, а его критикуют за увольнение пилотов
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на критику касательно политики команды в отношении своей молодёжной части.
В частности, Марко ответил на претензию, согласно которой «Ред Булл» слишком часто в одностороннем порядке прекращает сотрудничество с пилотами.
«Мы приводим людей в Формулу-1. И мы стали первыми, кто осмелился на подобное. Затем нашему примеру последовали и другие, но в меньшей степени. И, несмотря на это, нас всегда критикуют за то, что мы увольняем наших пилотов. И это неправда.
95% уходящих людей выступают в Формуле-Е, сериях GT и DTM и зарабатывают там намного больше, чем на обычной работе. А иногда и в течение 15 лет», – приводит слова Марко издание Motorsport-Total.
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