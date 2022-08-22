Райкконен попал в аварию и сошёл в своей дебютной гонке в главном дивизионе NASCAR

Чемпион мира 2007 года, экс-пилот Формулы-1 Кими Райкконен не смог финишировать в своей первой гонке NASCAR Cup Series. Во время гонки в Уоткинс-Глене американского гонщика Остина Диллона развернуло в «автобусной остановке», и пилотам пришлось тормозить, чтобы его объехать. Кими же не успел среагировать и влетел в Лориса Хеземанса. Удар об отбойник машина не выдержала — финн покинул автомобиль и таким образом оформил сход в гонке.
Сход Кими Райкконена
Фото: https://twitter.com/NASCARONFOX/status/1561477302508474368
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этапа NASCAR в Уоткинс-Глене. В числе участников гонки — россиянин Даниил Квят.
В квалификации Райкконен занял 27-е место, Квят — 36-е. Ещё один европейский гонщик немец Майк Роккенфеллер по итогам сессии занял 33-ю позицию.
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