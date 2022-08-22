Ларсон победил в гонке NASCAR Cup в Уоткинс-Глен. У Квята и Райкконена возникли проблемы

На трассе в Уоткинс-Глен состоялась историческая гонка NASCAR Cup Series — впервые в истории первенства в заезде приняли участие представители семи стран. Среди них были российский экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят и экс-чемпион мира Кими Райкконен.
Для обоих гонка завершилась досрочно. Кими Райкконен на одном из рестартов в толчее соперников столкнулся с одним из них и вылетел в отбойники, а у Даниила Квята на протяжении всего заезда были проблемы с перегревом и барахлил гидроусилитель. Россиянин после долгого ремонта смог вернуться на трассу и проехать больше кругов, чем Райкконен. Квят в итоге классифицирован 36-м, Кими — 37-м.
Первое место в борьбе с товарищем по команде «Хендрик» вырвал Кайл Ларсон — для него это 18-я победа в NASCAR Cup Series и второй подряд триумф в Уоткинс-Глен. Вторым стал Эй-Джей Оллмендингер, третье место у Джоуи Логано, а Чейз Эллиотт под финиш откатился на четвёртую строчку.
Следующий этап NASCAR Cup Series пройдёт 27 августа в Дайтоне — это будет финальная гонка регулярного сезона-2022.
Напомним, «Чемпионат» вёл LIVE-трансляцию гонки NASCAR в Уоткинс-Глен.
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