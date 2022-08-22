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Петров — об отмене гонок Ф-1 в России: кто такой Доменикали? Сегодня он есть, завтра — нет

Петров — об отмене гонок Ф-1 в России: кто такой Доменикали? Сегодня он есть, завтра — нет
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Российский гонщик, экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров высказался о заявлении руководителя чемпионата мира Стефано Доменикали о том, что гонки Гран-при не вернутся в Россию.

«Кто такой Доменикали, вы его знаете? Сегодня он есть, завтра — нет. Ничего, потерпеть нужно. Вернутся, думаю. Может, даже в следующем году вернутся», — сказал Виталий Петров в видео, опубликованном в соцсетях журналиста Михаила Гореванова.

Напомним, Формула-1 объявила о расторжении контракта на проведение Гран-при России в начале марта. Поводом для такого решения стала ситуация вокруг Украины. После этого стало понятно, что российский этап, исключённый из календаря нынешнего сезона, не вернётся в чемпионат мира в 2023 году и далее.

В этом году Гран-при России Формулы-1 должен был в последний раз состояться на «Сочи Автодроме» перед переездом на новую трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.

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