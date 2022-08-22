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Николас Латифи: я заслуживаю остаться в Формуле-1

Николас Латифи: я заслуживаю остаться в Формуле-1
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Пилот «Уильямса» Николас Латифи признался, что, получив новое шасси, почувствовал прибавку в скорости.

«Сейчас я чувствую себя намного комфортнее, я могу добиться гораздо большего от машины и самого себя, потому что сейчас мы добились нужной производительности. Думаю, что я заслуживаю остаться в Формуле-1. В начале года такого не было. Я ясно дал понять, что отрицать прошлые гонки нельзя, но, поскольку сейчас производительность выросла, команда может оценить мои результаты.

В Сильверстоуне мы сменили шасси, и производительность была налицо. Мы не смогли доказать, что с шасси что-то не так, но я на 99,9 процентов уверен, что с ним действительно что-то не так. Возможно, оно не сочеталось с теми деталями, что я использовал.

Я ничего не менял в Сильверстоуне. Я был деморализован после гонки в Монреале, но в Великобритании результаты пошли в гору», — приводит слова Латифи Motorsport-Total.

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