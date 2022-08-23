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Квят высказался о выступлении на этапе NASCAR Cup в Уоткинс-Глене

Квят высказался о выступлении на этапе NASCAR Cup в Уоткинс-Глене
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Российский гонщик Даниил Квят прокомментировал своё выступление на этапе NASCAR Cup Series в Уоткинс-Глене.

«Ещё одна гонка NASCAR прошла в Уоткинс-Глен! Какая классная трасса и опыт! Много кругов, но мы всё ещё боремся с некоторыми техническими трудностями, которые сокращают наши гоночные дни. Становимся лучше с каждым кругом и понимаем все больше и больше об этом виде гонок», — написал Даниил Квят в своих соцсетях.

Напомним, у Даниила Квята на протяжении всего заезда были проблемы с перегревом и барахлил гидроусилитель. Россиянин после долгого ремонта смог вернуться на трассу и проехать больше кругов, чем Райкконен. Квят в итоге классифицирован 36-м.

Первое место в борьбе с товарищем по команде «Хендрик» вырвал Кайл Ларсон — для него это 18-я победа в NASCAR Cup Series и второй подряд триумф в Уоткинс-Глене. Вторым стал Эй-Джей Оллмендингер, третье место – у Джоуи Логано, а Чейз Эллиотт под финиш откатился на четвёртую строчку.

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