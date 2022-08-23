Райкконен показал распухшую после аварии руку

Чемпион мира 2007 года, финский гонщик Кими Райкконен показал, как распухла его рука после аварии в рамках NASCAR Cup Series.
Жена Райкконена Минтту в своих социальных сетях выложила фотографию гонщика, который показывает свою распухшую руку.
«Рука с фрикадельками, пицца с фрикадельками», — написала супруга Райкконена и отметила самого Кими.
Кими Райкконен
Фото: Социальные сети Минтту Райкконен
Напомним, Райкконен 21 августа выступил на этапе чемпионата NASCAR Cup Series в составе команды Trackhouse Racing в Уоткинс-Глене. По ходу гонки финн столкнулся с Лорисом Хеземансом и был вынужден сойти с дистанции. В квалификации за день до гонки Кими финишировал с 26-м результатом.
После аварии Райкконен объяснил, что у него резко вывернуло руль и он травмировал руку.
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