Райкконен показал распухшую после аварии руку

Чемпион мира 2007 года, финский гонщик Кими Райкконен показал, как распухла его рука после аварии в рамках NASCAR Cup Series.



Жена Райкконена Минтту в своих социальных сетях выложила фотографию гонщика, который показывает свою распухшую руку.



«Рука с фрикадельками, пицца с фрикадельками», — написала супруга Райкконена и отметила самого Кими.

Кими Райкконен Фото: Социальные сети Минтту Райкконен

Напомним, Райкконен 21 августа выступил на этапе чемпионата NASCAR Cup Series в составе команды Trackhouse Racing в Уоткинс-Глене. По ходу гонки финн столкнулся с Лорисом Хеземансом и был вынужден сойти с дистанции. В квалификации за день до гонки Кими финишировал с 26-м результатом.



После аварии Райкконен объяснил, что у него резко вывернуло руль и он травмировал руку.