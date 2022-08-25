Глава Формулы-1: рано говорить, что Гран-при Бельгии исчезнет из календаря

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали прокомментировал информацию о том, что нынешний сезон станет последним, где будет проводиться Гран-при Бельгии.



«Где-то прочитал, что это последняя гонка в Бельгии. На месте журналистов я был бы очень осторожен с такими высказываниями. Переговоры с ними продолжаются. Думаю, я увижу их в своём офисе в ближайший уикенд.



Мы бы хотели провести гонку в Африке, и ЮАР выглядит самым очевидным вариантом, но при этом мы рассчитываем на стабильное и долгосрочное соглашение, а не на контракт на один год. Этим переговорам нужно время.



Да, мы рассматриваем вариант с 24 гонками в новом сезоне. Несмотря на высокий спрос, я не хочу больше 24. Будет 23 или 24. Что касается схемы с чередованием с 2024 года, то это может стать вариантом для Франции и Германии. Мы всегда говорили, что даже если какие-то Гран-при не приносят много денег, то мы всё равно уважаем традиции. Но я сказал в Монце, чтобы не полагались только на историю.



Нужно идти в ногу со временем, если вы хотите остаться в календаре», — цитирует Доменикали GrandPX.