Организаторы ГП Франции надеются вернуть этап в календарь Ф-1 по «системе ротации»

Организаторы Гран-при Франции выпустили заявление в ответ на слова генерального директора Формулы-1 Стефано Доменикали об отсутствии французского этапа в календаре чемпионата мира на 2023 год
«Гран-при Франции Формулы-1 принимает к сведению недавние заявления Стефано Доменикали, руководителя Формулы-1, относительно отсутствия этапа в календаре сезона-2023. После большого успеха Гран-при Франции 2022 года Гран-при Франции, Формула-1 и все заинтересованные стороны Гран-при продолжают совместную работу над проведением гонок Гран-при в ближайшие годы и, в частности, над системой ротации этапов. Организаторы Гран-при Франции хотели бы поблагодарить своих зрителей, администрацию этапа, трассу «Поль Рикар» и всех партнёров за неизменную поддержку», — гласит заявление организаторов этапа в соцсетях.
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