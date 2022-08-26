Формула-1. Гран-при Бельгии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 26 августа, на стационарном автодроме «Спа-Франкоршам» в Спа состоятся пятничные тренировки 14-го этапа сезона-2022 Формулы-1 — Гран-при Бельгии. Первая сессия свободной практики стартует в 15:00 мск, вторая начнётся в 18:00.
После 13 первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Бельгии Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Бельгии Формулы-1
- 26 августа 2022
-
12:44
-
12:18
-
12:07
-
12:00
-
11:51
-
11:23
-
10:58
-
10:46
-
10:32
-
10:24
-
09:38
-
09:35
-
01:04
-
00:15
- 25 августа 2022
-
23:59
-
23:52
-
23:34
-
23:29
-
22:51
-
21:53
-
20:55
-
19:45
-
18:36
-
17:28
-
17:23
-
17:19
-
17:16
-
16:38
-
16:36
-
16:35
-
15:52
-
15:36
-
15:04
-
14:48
-
14:20