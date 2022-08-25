Мик Шумахер рассказал, почему он подписался в соцсетях на генерального директора «Альпин»

Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал историю о том, что он подписался в социальных сетях на генерального директора «Альпин» Лорана Росси.



«Многие люди сосредоточились на том, что я подписался на одного человека, но это не так. Я подписался на каждого босса команды, у которого есть аккаунт в соцсети. Вы можете увидеть это, если снова проверите», — сказал Мик Шумахер в эфире Sky Germany.



Напомним, Мика Шумахера называют одним из претендентов на место в «Альпин». Кроме того, ранее сообщалось, что Мик может оказаться в «Альфа Таури» вместо Юки Цуноды, так как спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко благосклонно относится к немцу. Кроме того, сообщалось, что ещё одним вариантом для Шумахера может стать «Уильямс».