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Мик Шумахер рассказал, почему он подписался в соцсетях на генерального директора «Альпин»

Мик Шумахер рассказал, почему он подписался в соцсетях на генерального директора «Альпин»
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал историю о том, что он подписался в социальных сетях на генерального директора «Альпин» Лорана Росси.

«Многие люди сосредоточились на том, что я подписался на одного человека, но это не так. Я подписался на каждого босса команды, у которого есть аккаунт в соцсети. Вы можете увидеть это, если снова проверите», — сказал Мик Шумахер в эфире Sky Germany.

Напомним, Мика Шумахера называют одним из претендентов на место в «Альпин». Кроме того, ранее сообщалось, что Мик может оказаться в «Альфа Таури» вместо Юки Цуноды, так как спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко благосклонно относится к немцу. Кроме того, сообщалось, что ещё одним вариантом для Шумахера может стать «Уильямс».

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