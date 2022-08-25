Совет по признанию контрактов в Формуле-1 проведёт заседание по делу Оскара Пиастри
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На следующей неделе состоится заседание Совета по признанию контрактов в Формуле-1 по вопросу соглашения австралийского гонщика Оскара Пиастри с командой «Альпин», сообщает Autosport. Ожидается, что заседание состоится 29 августа.
Пока неизвестно, приведёт ли первое заседание к принятию какого-либо решения, поскольку это будет зависеть от сложности контракта Пиастри с «Альпин» и, как предполагается, подписанного австралийцем соглашения с «Маклареном».
Напомним, ранее сообщалось, что соглашение Оскара было заключено не с командой Формулы-1, а с академией «Альпин». Соответственно, данный контракт не зарегистрирован в комиссии ФИА, которая в связи с этим одобрила контракт Пиастри с «Маклареном», не увидев в этом никаких нарушений.
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