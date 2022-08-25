Сайнс заявил, что «Феррари» уже достигла своих целей на сезон-2022

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о выступлении итальянской команды в первой половине сезона.



«Понятно, что мы должны выступать более чем совершенно, чтобы победить «Ред Булл» и «Мерседес». Это команды, работающие на высочайшем уровне. Если мы хотим их победить, то не должны ошибаться. Как только вы допускаете небольшую ошибку — они побеждают вас.



Мы хорошо провели первую половину сезона. Мы смогли достичь нашей главной цели на сезон — бороться с «Мерседесом» и «Ред Булл» в чемпионате. Но, что правда, машина была действительно конкурентоспособной, и мы могли бы выиграть больше гонок, если бы всё сделали идеально», — приводит слова Карлоса Сайнса Motorsport.



После летнего перерыва отставание Шарля Леклера от Макса Ферстаппена в личном зачёте составляет 80 очков.