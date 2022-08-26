Сайнс — лучший в первой тренировке Гран-при Бельгии, Леклер быстрее Ферстаппена

На автодроме «Спа-Франкоршам» состоялась первая свободная практика Гран-при Бельгии Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс. Вторым был его напарник Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



Семикратный чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», был девятым.



Отметим, что заезд проходил при дождевых условиях.

Гран-при Италии. Первая тренировка



1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.46,538

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,069

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,217

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,858

5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,899

6. Александер Албон («Уильямс») +1,297

7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,543

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,772

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,882

10. Серхио Перес («Ред Булл») +1,936

11. Николас Латифи («Уильямс») +1,947

12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,134

13. Ландо Норрис («Макларен») +2,932

14. Фернандо Алонсо («Альпин») +3,126

15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +3,275

16. Эстебан Окон («Альпин») +3,777

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +4,444

18. Мик Шумахер («Хаас») +4,721

19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +5,527

20. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – не показал времени