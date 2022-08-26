Сайнс — лучший в первой тренировке Гран-при Бельгии, Леклер быстрее Ферстаппена

На автодроме «Спа-Франкоршам» состоялась первая свободная практика Гран-при Бельгии Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс. Вторым был его напарник Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Семикратный чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», был девятым.
Отметим, что заезд проходил при дождевых условиях.
Гран-при Италии. Первая тренировка
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.46,538
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,069
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,217
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,858
5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,899
6. Александер Албон («Уильямс») +1,297
7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,543
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,772
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,882
10. Серхио Перес («Ред Булл») +1,936
11. Николас Латифи («Уильямс») +1,947
12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,134
13. Ландо Норрис («Макларен») +2,932
14. Фернандо Алонсо («Альпин») +3,126
15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +3,275
16. Эстебан Окон («Альпин») +3,777
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +4,444
18. Мик Шумахер («Хаас») +4,721
19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +5,527
20. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – не показал времени
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