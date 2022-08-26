Энеа Бастьянини станет пилотом заводской «Дукати» с сезона-2023
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Итальянский гонщик Энеа Бастьянини подписал контракт с командой MotoGP «Дукати» на следующий сезон, сообщает официальный сайт коллектива. В следующем сезоне Бастьянини станет напарником по команде Франческо Баняьи.
В нынешнем сезоне Бастьянини управляет байком «Дукати» образца прошлого года в составе частной команды «Грезини». На счету Энеа в сезоне-2022 три победы в гонках Гран-при.
Бастьянини проводит в MotoGP второй полноценный сезон — он дебютировал в премьер-классе мотогонок в 2021 году в составе «Авинтии», завоевав по итогам сезона два подиума и став 11-м в таблице чемпионата мира. В нынешнем сезоне Энеа располагается на шестой строчке в турнирной таблице, уступая лидеру сезона Фабио Куартараро 82 очка.
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