Ферстаппен и Леклер отыграли по месту на стартовой решётке Гран-при Бельгии

В команде Формулы-1 «Альфа Таури» приняли решение заменить силовую установку на болиде пилота Юки Цуноды. Японец получил новый двигатель, турбину, MGU-H, MGU-K и выхлопную систему. Так как для замены пришлось нарушить правило закрытого парка Цунода будет стартовать в гонке Гран-при Бельгии с пит-лейна.



Отметим, что из-за штрафа Цуноды все пилоты, которые должны были стартовать позади него, поднимутся на одну позицию выше. Сам Юки изначально должен был начинать заезд с 13-его места. Таким образом, лидер чемпионата, Макс Ферстаппен из «Ред Булл», начнёт гонку 14-м, а Шарль Леклер («Феррари»), который занимает второе место в общем зачёте пилотов, стартует 15-м.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Стартовая решётка:



1. Карлос Сайнс («Феррари»).

2. Серхио Перес («Ред Булл»).

3. Фернандо Алонсо («Альпин»).

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

5. Джордж Расселл («Мерседес»).

6. Алекс Албон («Уильямс»).

7. Даниэль Риккардо («Макларен»).

8. Пьер Гасли («Альфа Таури»).

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин»).

11. Николас Латифи («Уильямс»).

12. Кевин Магнуссен («Хаас»).

13. Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

14. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

15. Шарль Леклер («Феррари»).

16. Эстебан Окон («Альпин»).

17. Ландо Норрис («Макларен»).

18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

19. Мик Шумахер («Хаас»).

20. Юки Цунода («Альфа Таури»).

Начало гонки Гран-при Италии запланировано на сегодня, 28 августа, в 16:00 мск.

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