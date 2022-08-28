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Гран-при Бельгии останется в календаре Формулы-1 в 2023 году

Гран-при Бельгии останется в календаре Формулы-1 в 2023 году
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Пресс-служба Формулы-1 подтвердила, что Гран-при Бельгии останется в календаре в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что этап в Спа пройдёт в 2023 году благодаря тому, что переговоры руководства «Королевских гонок» с промоутерами Гран-при Южной Африки и владельцем автодрома «Кьялами» зашли в тупик.

Гран-при Бельгии нынешнего сезона Формулы-1 проходит в настоящее время. Сегодня, 28 августа, пройдёт гонка. Её начало запланировано на 16:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что Макс Ферстаппен из «Ред Булл», Шарль Леклер, представляющий «Феррари», отыграли по месту на стартовой решётке из-за штрафы Юки Цуноды («Альфа Таури»).

Самые яркие Гран-при Бельгии Формулы-1 в Спа:

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