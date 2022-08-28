Стюарды объяснили, почему не наказали Хэмилтона или Алонсо за аварию

Стюарды Гран-при Бельгии Формулы-1 опубликовали официальный документ с объяснением своего решения не наказывать Льюиса Хэмилтона или Фернандо Алонсо за их столкновение на первом круге гонки.
«Стюарды изучили видео и определили, что Алонсо был на внутреннем радиусе пятого поворота. Передние колёса Хэмилтона были впереди Алонсо на входе в поворот. Алонсо подвинул свою машину с траектории внутрь, оба его правых колеса были полностью на бордюре и даже немного за ним. Ни в какой момент Алонсо не терял контроль над машиной или испытывал недостаточную поворачиваемость.
Хэмилтон повернул в сторону апекса поворота, когда Алонсо всё ещё был бок о бок с ним, и произошло столкновение. Стюарды посчитали, что это типичный для первого круга инцидент, когда все машины активно двигаются относительно друг друга в нескольких первых поворотах. Поэтому дальнейших действий не предпринято», — гласит документ ФИА.
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