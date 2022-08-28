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Хэмилтон признал вину за столкновение с Алонсо на Гран-при Бельгии

Хэмилтон признал вину за столкновение с Алонсо на Гран-при Бельгии
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Семикратный чемпион Формулы-1, пилот команды «Мерседес» британец Льюис Хэмилтон признал вину в инциденте с двукратным чемпионом испанцем Фернандо Алонсо из «Альпин», который произошёл в гонке Гран-при Бельгии, состоявшейся сегодня, 28 августа, в Спа.

Напомним, на старте гонки болиды Хэмилтона и Алонсо столкнулись в повороте «Ле Комб», после чего оба потеряли позиции, а британец вынужден был сойти с дистанции.

«Открыл ли я ему достаточно места? Нет. Посмотрите на расстояние, он находился в моей слепой зоне. Я не дал ему места. И сегодня в этом была моя вина. Я не увидел его, он находился в моей слепой зоне», – приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Победителем гонки Гран-при Бельгии стал действующий лидер чемпионата, пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

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