Алонсо: «Феррари» всегда использует какую-то странную стратегию

Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал решение «Феррари» позвать Шарля Леклера на пит-стоп за круг до финиша гонки Гран-при Бельгии. В «Скудерии» хотели, чтобы монегаск на свежих шинах попробовал поставить быстрейший круг гонки, но после пит-стопа Леклер пропустил вперёд Алонсо. На последнем круге Шарль прошёл Фернандо обратно, но быстрейший круг поставить не сумел, а за превышение скорости на пит-лейне во время финального пит-стопа гонщик «Феррари» получил пять штрафных секунд и оказался в итоговом протоколе позади Фернандо Алонсо.



«Да, я был удивлён. Но «Феррари» всегда использует какую-то странную стратегию, так что это просто был один из таких случаев», — приводит слова Алонсо Racer.

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