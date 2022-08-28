Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо: «Феррари» всегда использует какую-то странную стратегию

Алонсо: «Феррари» всегда использует какую-то странную стратегию
Комментарии

Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал решение «Феррари» позвать Шарля Леклера на пит-стоп за круг до финиша гонки Гран-при Бельгии. В «Скудерии» хотели, чтобы монегаск на свежих шинах попробовал поставить быстрейший круг гонки, но после пит-стопа Леклер пропустил вперёд Алонсо. На последнем круге Шарль прошёл Фернандо обратно, но быстрейший круг поставить не сумел, а за превышение скорости на пит-лейне во время финального пит-стопа гонщик «Феррари» получил пять штрафных секунд и оказался в итоговом протоколе позади Фернандо Алонсо.

«Да, я был удивлён. Но «Феррари» всегда использует какую-то странную стратегию, так что это просто был один из таких случаев», — приводит слова Алонсо Racer.

Новость по теме
Бинотто объяснил штраф Леклера и решение провести пит-стоп за круг до финиша
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022