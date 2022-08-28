Гонку NASCAR остановили после грандиозного завала. Видео

В Дайтоне (США) состоялась гонка Coke Zero Sugar 400, ставшая финальным этапом регулярного сезона NASCAR Cup Series сезона-2022.
По ходу соревнований произошёл инцидент: сразу трое пилотов из группы лидеров поскользнулись на мокром асфальте, из-за чего произошёл завал с участием полутора десятков машин. В лидеры же после инцидента вырвался Остин Диллон из команды «Чилдресс», сумевший объехать завал и избежать столкновений.
После трёхчасовой паузы, когда дождь закончился и трасса просохла, дирекция гонки дала рестарт.
Права на видео принадлежат NASCAR. Видео можно посмотреть на YouTube-канале NASCAR
Напомним, победителем прошлого этапа NASCAR в Уоткинс-Глене стал Кайл Ларсон из команды «Хендрик». Бывшие пилоты Формулы-1, россиянин Даниил Квят и финн Кими Райкконен, завершили гонку досрочно.
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