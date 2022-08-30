Экс-пилот Ф-1 — о победе Ферстаппена в Бельгии: на месте Переса я бы не стал снимать шлем

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс поделился мнением об убедительной победе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Бельгии. Напомним, Макс стартовал 14-м, а победил (своего напарника Серхио Переса, который был вторым) почти с 18-м отрывом.



«То, что между «Ред Булл» и Ферстаппеном возникла такая смертельная комбинация, болезненно для Переса. Если бы я был на его месте, я бы не стал снимать шлем после той гонки», — приводит слова Альберса GrandPX.news со ссылкой на De Telegraaf.

Напомним, Ферстаппен в настоящее время уверенно лидирует в общем зачёте пилотов Формулы-1. В его активе 284 очка. На второе место вышел Перес, на счету которого 191 балл. Топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» — 186 очков.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: