Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фелипе Другович нацелился на место резервного пилота Формулы-1 в 2023 году

Фелипе Другович нацелился на место резервного пилота Формулы-1 в 2023 году
Комментарии

Действующий лидер личного зачёта Формулы-2 бразилец Фелипе Другович сообщил, что нацеливается на место резервного пилота Формулы-1 в 2023 году.

Напомним, на данный момент Другович лидирует в чемпионате с результатом 205 очков, на 43 очка опережая ближайшего преследователя француза Тео Пуршера.

«Я вижу своё будущее. Каким-то образом, но я хочу водить в следующем году. Пока не знаю, где это будет, но я намерен продолжить. Может получиться как у Ника (де Вриса, перешедшего из Формулы-2 в Формулу E. – Прим. «Чемпионата»). Думаю, что попадание в Ф-1 сейчас является очень и очень проблематичным. Похоже, что возможности для получения места боевого пилота крайне ограничены. Но, насколько я понимаю, возможности для резервного пилота ещё кое-где остаются, поэтому нужно сосредоточиться на этом», – приводит слова пилота издание Motorsport.

Новость по теме
Дуэн выиграл основную гонку Формулы-2 в Спа, Другович — второй, Пуршер сошёл
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022