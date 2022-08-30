Фелипе Другович нацелился на место резервного пилота Формулы-1 в 2023 году

Действующий лидер личного зачёта Формулы-2 бразилец Фелипе Другович сообщил, что нацеливается на место резервного пилота Формулы-1 в 2023 году.

Напомним, на данный момент Другович лидирует в чемпионате с результатом 205 очков, на 43 очка опережая ближайшего преследователя француза Тео Пуршера.

«Я вижу своё будущее. Каким-то образом, но я хочу водить в следующем году. Пока не знаю, где это будет, но я намерен продолжить. Может получиться как у Ника (де Вриса, перешедшего из Формулы-2 в Формулу E. – Прим. «Чемпионата»). Думаю, что попадание в Ф-1 сейчас является очень и очень проблематичным. Похоже, что возможности для получения места боевого пилота крайне ограничены. Но, насколько я понимаю, возможности для резервного пилота ещё кое-где остаются, поэтому нужно сосредоточиться на этом», – приводит слова пилота издание Motorsport.