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Ферстаппен представил шлем в ретродизайне для ГП Нидерландов, с таким выступал его отец

Ферстаппен представил шлем в ретродизайне для ГП Нидерландов, с таким выступал его отец
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Действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен представил новый шлем, который подготовлен специально для Гран-при Нидерландов.

«Очень важный для меня шлем, сделанный специально для гонки в Зандворте. Возвращение сюда в качестве действующего чемпиона мира — прекрасный момент, чтобы оценить все усилия моего отца, которые он вложил в мою карьеру. Поэтому мы решили создать новую версию его культового дизайна», — написал Ферстаппен в своих социальных сетях.

Шлем Макса Ферстаппена

Шлем Макса Ферстаппена

Фото: Официальный сайт Макса Ферстаппена

Шлем Макса Ферстаппена

Шлем Макса Ферстаппена

Фото: Официальный сайт Макса Ферстаппена

Дизайн выполнен в тех же цветах, что в своё время были на шлеме отца Макса Йоса Ферстаппена, экс-пилота Формулы-1.

Перед Гран-при Нидерландов Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, опережая ближайшего преследователя на 93 очка.

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