Ферстаппен представил шлем в ретродизайне для ГП Нидерландов, с таким выступал его отец

Действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен представил новый шлем, который подготовлен специально для Гран-при Нидерландов.



«Очень важный для меня шлем, сделанный специально для гонки в Зандворте. Возвращение сюда в качестве действующего чемпиона мира — прекрасный момент, чтобы оценить все усилия моего отца, которые он вложил в мою карьеру. Поэтому мы решили создать новую версию его культового дизайна», — написал Ферстаппен в своих социальных сетях.

Шлем Макса Ферстаппена Фото: Официальный сайт Макса Ферстаппена

Шлем Макса Ферстаппена Фото: Официальный сайт Макса Ферстаппена

Дизайн выполнен в тех же цветах, что в своё время были на шлеме отца Макса Йоса Ферстаппена, экс-пилота Формулы-1.



Перед Гран-при Нидерландов Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, опережая ближайшего преследователя на 93 очка.