Макс Ферстаппен объяснил, почему на Гран-при Нидерландов будет труднее доминировать

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о предстоящем Гран-при Нидерландов. Этап в Зандворте состоится со 2 по 4 сентября.
«После успешного уикенда, который мы провели в Спа, я действительно с нетерпением жду Гран-при Нидерландов. На трассе в Зандворте требуется гораздо больше прижимной силы, поэтому нам будет сложнее доминировать. Ожидаю, что «Феррари» будет сильна там. Конечно, я бы хотел, чтобы мы добились хорошего результата, но важно просто всегда набирать очки. Будем надеяться, что сможем хорошо поработать. Здорово, что моя семья будет поддерживать меня. Я просто собираюсь насладиться уикендом со всеми фанатами — будет очень весело», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
Ферстаппен и Цунода сразились на болотных багги:
- 31 августа 2022
-
15:38
-
14:49
-
13:43
-
12:49
-
11:58
-
10:53
-
09:45
-
00:46
- 30 августа 2022
-
23:40
-
22:45
-
22:16
-
21:24
-
20:56
-
20:18
-
20:00
-
19:35
-
18:41
-
18:37
-
17:40
-
17:01
-
16:02
-
15:14
-
14:01
-
13:52
-
13:17
-
12:44
-
12:30
-
11:49
-
11:45
-
11:05
-
10:52
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:52