Макс Ферстаппен объяснил, почему на Гран-при Нидерландов будет труднее доминировать

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о предстоящем Гран-при Нидерландов. Этап в Зандворте состоится со 2 по 4 сентября.



«После успешного уикенда, который мы провели в Спа, я действительно с нетерпением жду Гран-при Нидерландов. На трассе в Зандворте требуется гораздо больше прижимной силы, поэтому нам будет сложнее доминировать. Ожидаю, что «Феррари» будет сильна там. Конечно, я бы хотел, чтобы мы добились хорошего результата, но важно просто всегда набирать очки. Будем надеяться, что сможем хорошо поработать. Здорово, что моя семья будет поддерживать меня. Я просто собираюсь насладиться уикендом со всеми фанатами — будет очень весело», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

Ферстаппен и Цунода сразились на болотных багги: