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Марк Маркес вернулся в седло после серьёзной аварии на Гран-при Индонезии

Марк Маркес вернулся в седло после серьёзной аварии на Гран-при Индонезии
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Шестикратный чемпион MotoGP, испанский мотогонщик Марк Маркес вернулся в седло после тяжёлой аварии, произошедшей на Гран-при Индонезии в марте текущего года.

«Сегодня у меня на лице улыбка, постоянно! После стольких усилий, что я приложил, я снова в седле мотоцикла. Спасибо всем, кто всегда помогает мне! Мы продолжаем», – написал Маркес на своей странице в социальной сети.

Напомним, Маркес получил серьёзные травмы и сотрясение мозга после своего падения, произошедшего во время разминки в преддверии гонки Гран-при Индонезии. Он потерял управление на скорости приблизительно 190 км/ч, после чего упал и ударился головой.

В начале июня Марк перенёс четвёртую операцию и начал полноценно восстанавливаться.

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