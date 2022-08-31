Билеты на Гран-при Майами подорожали больше чем в два раза

Организатор Гран-при Майами Формулы-1 начал продавать билеты на гонку 2023 года, предлагая приобрести их тем, кто побывал на этапе в 2022 году.
В одну из зон цена билета выросла почти в три раза. Об этом в социальных сетях сообщила девушка с ником Deanna, присутствовавшая на этапе в этом году. На скриншоте, сделанном девушкой, цена за два места составляет $ 3300. По её словам, за эти же билеты в 2022 году она заплатила $ 1360.
Напомним, высокая стоимость билетов на гонку в Майами активно обсуждалась в прессе и социальных сетях и во время этапа в текущем сезоне. Она стала одной из самых высоких в календаре, опережая в цене многие другие этапы в несколько раз.
Гонка в Майами, скорее всего, останется в своём временном слоте и станет пятым этапом чемпионата мира Формулы-1 в сезоне-2023.
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