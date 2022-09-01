Бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси официально назначен на новую должность

Бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси был официально назначен председателем комиссии серии V8 Supercars. На этом посту он заменил Нила Кромптона. Маси работал в этой организации до подписания контракта с Формулой-1.



«Я очень горд тем, что меня назначили на этот пост. С нетерпением жду начала работы с теми, кто заинтересован в развитии спорта. Моя задача – гарантировать классное будущее для команд, партнёров, спонсоров и, что самое важное, для болельщиков», – приводит слова Маси портал Motorsport.com.



В июле было объявлено, что Майкл Маси покинет ФИА. Перед началом сезона-2022 он был отстранён от должности гоночного директора из-за скандала на Гран-при Абу-Даби в декабре прошлого года.

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