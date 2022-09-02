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Оливер Блюм: окончательное решение по поводу участия «Порше» в Формуле-1 ещё не принято

Оливер Блюм: окончательное решение по поводу участия «Порше» в Формуле-1 ещё не принято
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Генеральный директор «Фольксваген» Оливер Блюм подтвердил, что переговоры между «Порше» и «Ред Булл» о сотрудничестве в Формуле-1 с 2026 года ещё не завершены.

Блюм, который ранее был генеральным директором компании «Порше», принадлежащей «Фольксваген», заявил, что окончательное решение по поводу участия команды в Формуле-1 ещё не принято.

«Porsche ведёт переговоры, но мы ещё не приняли окончательного решения», — приводит слова Блюма GrandPX.news.

Ранее появилась информация, что сделка была приостановлена из-за опасений «Ред Булла» потерять влияние после продажи «Порше» 50% акций команды. В руководстве «быков» понимают, что с приходом в «Королевские гонки» немецкого автопроизводителя его влияние на их команду может существенно возрасти.

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