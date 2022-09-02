Окон объяснил, почему хочет видеть Шумахера партнёром по команде

Пилот «Альпин» Эстебан Окон объяснил, почему хочет, чтобы Мик Шумахер стал его партнёром по команде. В настоящее время 23-летний немецкий автогонщик выступает за «Хаас».
«Мик, прежде всего, мой хороший друг, поэтому нет проблемы помочь ему перейти в нашу команду. Он продемонстрировал свой талант в юниорских категориях, был там очень быстрым. Но в Формуле-1 непросто выступать на болиде, который немного уступает – у меня было такое, когда я только начинал в «Королевских гонках».
Он отличный парень, и мог бы показать себя очень хорошо, если бы пилотировал более конкурентоспособный болид, а на данный момент «Альпин» является таковым. Это лишь мои мысли, я не знаю, какое решение примет команда, но они знают о моих предпочтениях», — цитирует Окона PlanetF1.
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