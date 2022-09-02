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Фелипе Другович выиграл квалификацию Формулы-2 в Нидерландах, Пуршер попал в аварию

Фелипе Другович выиграл квалификацию Формулы-2 в Нидерландах, Пуршер попал в аварию
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Бразильский гонщик команды «МП Моторспорт», лидер чемпионата Фелипе Другович стал победителем квалификации 11-го этапа чемпионата Формулы-2 сезона-2022 в Нидерландах. Второе место по итогам квалификации завоевал гонщик «Виртуози Рейсинг» Джек Дуэн, третьим стал пилот «Карлина» Логан Сарджент.

Главный преследователь Фелипе Друговича в чемпионате Тео Пуршер по итогам квалификации стал 16-м. Пуршер разбил машину в ходе сессии и не смог установить хороший результат.

Лучшим из гонщиков «Премы» стал Деннис Хаугер, занявший седьмую позицию. Джехан Дарувала по итогам квалификации стал 17-м.

Формула-2. Квалификация. Нидерланды

МестоПилотКомандаВремя
1.Фелипе Другович«МП Моторспорт»1:20.713
2.Джек Дуэн«Виртуози Рейсинг»1:20.939
3.Логан Сарджент«Карлин»1:21.241
4.Рихард Версхор«Трайдент»1:21.242
5.Аюму Иваса«ДАМС»1:21.243
6.Лиам Лоусон«Карлин»1:21.281
7.Деннис Хаугер«Према Рейсинг»1:21.347
8.Юри Випс«Хайтек Гран-при»1:21.443
9.Маркус Армстронг«Хайтек Гран-при»1:21.454
10.Клеман Новалак«МП Моторспорт»1:21.559
11.Фредерик Вести«АРТ Гран-при»1:21.580
12.Амаури Кордел«Ван Амерсфорт Рейсинг»1:21.619
13.Энцо Фиттипальди«Хароуз Рейсинг Систем»1:21.733
14.Рой Ниссани«ДАМС»1:21.738
15.Марино Сато«Виртуози Рейсинг»1:21.923
16.Тео Пуршер«АРТ Гран-при»1:21.984
17.Джехан Дарувала«Према Рейсинг»1:22.007
18.Давид Бекман«Ван Амерсфорт Рейсинг»1:22.075
19.Олли Колдуэлл«Кампос Рейсинг»1:22.084
20.Калан Уильямс«Трайдент»1:22.122
21.Ральф Бошунг«Кампос Рейсинг»1:22.399
22.Татьяна Кальдерон«Хароуз Рейсинг Систем»1:23.113
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