Фелипе Другович выиграл квалификацию Формулы-2 в Нидерландах, Пуршер попал в аварию
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Бразильский гонщик команды «МП Моторспорт», лидер чемпионата Фелипе Другович стал победителем квалификации 11-го этапа чемпионата Формулы-2 сезона-2022 в Нидерландах. Второе место по итогам квалификации завоевал гонщик «Виртуози Рейсинг» Джек Дуэн, третьим стал пилот «Карлина» Логан Сарджент.
Главный преследователь Фелипе Друговича в чемпионате Тео Пуршер по итогам квалификации стал 16-м. Пуршер разбил машину в ходе сессии и не смог установить хороший результат.
Лучшим из гонщиков «Премы» стал Деннис Хаугер, занявший седьмую позицию. Джехан Дарувала по итогам квалификации стал 17-м.
Формула-2. Квалификация. Нидерланды
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Фелипе Другович
|«МП Моторспорт»
|1:20.713
|2.
|Джек Дуэн
|«Виртуози Рейсинг»
|1:20.939
|3.
|Логан Сарджент
|«Карлин»
|1:21.241
|4.
|Рихард Версхор
|«Трайдент»
|1:21.242
|5.
|Аюму Иваса
|«ДАМС»
|1:21.243
|6.
|Лиам Лоусон
|«Карлин»
|1:21.281
|7.
|Деннис Хаугер
|«Према Рейсинг»
|1:21.347
|8.
|Юри Випс
|«Хайтек Гран-при»
|1:21.443
|9.
|Маркус Армстронг
|«Хайтек Гран-при»
|1:21.454
|10.
|Клеман Новалак
|«МП Моторспорт»
|1:21.559
|11.
|Фредерик Вести
|«АРТ Гран-при»
|1:21.580
|12.
|Амаури Кордел
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|1:21.619
|13.
|Энцо Фиттипальди
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|1:21.733
|14.
|Рой Ниссани
|«ДАМС»
|1:21.738
|15.
|Марино Сато
|«Виртуози Рейсинг»
|1:21.923
|16.
|Тео Пуршер
|«АРТ Гран-при»
|1:21.984
|17.
|Джехан Дарувала
|«Према Рейсинг»
|1:22.007
|18.
|Давид Бекман
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|1:22.075
|19.
|Олли Колдуэлл
|«Кампос Рейсинг»
|1:22.084
|20.
|Калан Уильямс
|«Трайдент»
|1:22.122
|21.
|Ральф Бошунг
|«Кампос Рейсинг»
|1:22.399
|22.
|Татьяна Кальдерон
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|1:23.113
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