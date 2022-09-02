Фелипе Другович выиграл квалификацию Формулы-2 в Нидерландах, Пуршер попал в аварию

Бразильский гонщик команды «МП Моторспорт», лидер чемпионата Фелипе Другович стал победителем квалификации 11-го этапа чемпионата Формулы-2 сезона-2022 в Нидерландах. Второе место по итогам квалификации завоевал гонщик «Виртуози Рейсинг» Джек Дуэн, третьим стал пилот «Карлина» Логан Сарджент.



Главный преследователь Фелипе Друговича в чемпионате Тео Пуршер по итогам квалификации стал 16-м. Пуршер разбил машину в ходе сессии и не смог установить хороший результат.



Лучшим из гонщиков «Премы» стал Деннис Хаугер, занявший седьмую позицию. Джехан Дарувала по итогам квалификации стал 17-м.

Формула-2. Квалификация. Нидерланды

Место Пилот Команда Время 1. Фелипе Другович «МП Моторспорт» 1:20.713 2. Джек Дуэн «Виртуози Рейсинг» 1:20.939 3. Логан Сарджент «Карлин» 1:21.241 4. Рихард Версхор «Трайдент» 1:21.242 5. Аюму Иваса «ДАМС» 1:21.243 6. Лиам Лоусон «Карлин» 1:21.281 7. Деннис Хаугер «Према Рейсинг» 1:21.347 8. Юри Випс «Хайтек Гран-при» 1:21.443 9. Маркус Армстронг «Хайтек Гран-при» 1:21.454 10. Клеман Новалак «МП Моторспорт» 1:21.559 11. Фредерик Вести «АРТ Гран-при» 1:21.580 12. Амаури Кордел «Ван Амерсфорт Рейсинг» 1:21.619 13. Энцо Фиттипальди «Хароуз Рейсинг Систем» 1:21.733 14. Рой Ниссани «ДАМС» 1:21.738 15. Марино Сато «Виртуози Рейсинг» 1:21.923 16. Тео Пуршер «АРТ Гран-при» 1:21.984 17. Джехан Дарувала «Према Рейсинг» 1:22.007 18. Давид Бекман «Ван Амерсфорт Рейсинг» 1:22.075 19. Олли Колдуэлл «Кампос Рейсинг» 1:22.084 20. Калан Уильямс «Трайдент» 1:22.122 21. Ральф Бошунг «Кампос Рейсинг» 1:22.399 22. Татьяна Кальдерон «Хароуз Рейсинг Систем» 1:23.113