Леклер остался недоволен балансом машины, несмотря на лучшее время в пятницу

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Нидерландов.



«В группе лидеров отрывы были минимальными, в результаты очень близкими, за исключением разве что Макса и Серхио. Но, как мне кажется, их день сложился далеко не идеально. Будет интересно. Во второй тренировке мы смогли прибавить с точки зрения скорости, однако баланс пока сложно назвать оптимальным. Впереди у нас много работы, но я уверен, что нам по силам сделать завтра шаг вперёд.



В целом с балансом возникли трудности. У меня была небольшая недостаточная поворачиваемость, и я изо всех сил пытался заправлять машину в повороты. При этом выход из поворота был довольно нервным, потому что мне не удавалось достаточно заправить машину в середине поворота. Нам нужно поработать над этим», — приводит слова Леклера GPFans.