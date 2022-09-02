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Леклер остался недоволен балансом машины, несмотря на лучшее время в пятницу

Леклер остался недоволен балансом машины, несмотря на лучшее время в пятницу
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Нидерландов.

«В группе лидеров отрывы были минимальными, в результаты очень близкими, за исключением разве что Макса и Серхио. Но, как мне кажется, их день сложился далеко не идеально. Будет интересно. Во второй тренировке мы смогли прибавить с точки зрения скорости, однако баланс пока сложно назвать оптимальным. Впереди у нас много работы, но я уверен, что нам по силам сделать завтра шаг вперёд.

В целом с балансом возникли трудности. У меня была небольшая недостаточная поворачиваемость, и я изо всех сил пытался заправлять машину в повороты. При этом выход из поворота был довольно нервным, потому что мне не удавалось достаточно заправить машину в середине поворота. Нам нужно поработать над этим», — приводит слова Леклера GPFans.

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