Мэлоуни стал победителем гонки Формулы-3 в Зандворте, Смоляр финишировал на 11-м месте
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В Зандворте завершилась основная гонка этапа Формулы-3. Победителем стал пилот из Барбадоса Зейн Мэлоуни, француз Виктор Мартинс финишировал вторым, а Франко Колапинто замкнул топ-3.
Российский гонщик Александр Смоляр финишировал на 11-м месте. Сын бывшего пилота Формулы-1 Хуана Пабло Монтойя Себастьян в дебютной для себя гонке показал 8-й результат.
Формула-3. Зандворт. Основная гонка:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Зейн Мэлоуни
|«Трайдент»
|2.
|Виктор Мартинс
|«АРТ Гран-при»
|+1.0
|3.
|Франко Колапинто
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+1.4
|4.
|Роман Станек
|«Трайдент»
|+2.1
|5.
|Исаак Хаджар
|«Хайтек Гран-при»
|+2.7
|6.
|Джек Кроуфорд
|«Према Рейсинг»
|+2.9
|7.
|Кайо Коллет
|«МП Моторспорт»
|+4.3
|8.
|Себастьян Монтойя
|«Кампос Рейсинг»
|+5.2
|9.
|Джонни Эдгар
|«Трайдент»
|+5.5
|10.
|Оливер Берман
|«Према Рейсинг»
|+8.4
|11.
|Александр Смоляр
|«МП Моторспорт»
|+9.3
|12.
|Зак О'Салливан
|«Карлин»
|+10.1
|13.
|Куш Майни
|«МП Моторспорт»
|+10.8
|14.
|Артур Леклер
|«Према Рейсинг»
|+11.2
|15.
|Кэйлен Фредерик
|«Хайтек Гран-при»
|+12.2
|16.
|Пепе Марти
|«Кампос Рейсинг»
|+12.9
|17.
|Давид Шумахер
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|+13.6
|18.
|Хуан Мануэль Корреа
|«АРТ Гран-при»
|+14.2
|19.
|Идо Коэн
|«Йензер Моторспорт»
|+14.7
|20.
|Энцо Трулли
|«Карлин»
|+15.4
|21.
|Франческо Пицци
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|+15.6
|22.
|Рис Ушиджима
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+16.0
|23.
|Федерико Мальвестити
|«Йензер Моторспорт»
|+16.4
|24.
|Назим Азман
|«Хайтек Гран-при»
|+17.0
|25.
|Ласло Тот
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|+17.5
|Грегуар Сауси
|«АРТ Гран-при»
|Сход
|Рафаэль Вильягомес
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|Сход
|Давид Видалес
|«Кампос Рейсинг»
|Сход
|Брэд Бенавидес
|«Карлин»
|Сход
|Уильям Алатало
|«Йензер Моторспорт»
|Сход
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