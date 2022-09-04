Мэлоуни стал победителем гонки Формулы-3 в Зандворте, Смоляр финишировал на 11-м месте

В Зандворте завершилась основная гонка этапа Формулы-3. Победителем стал пилот из Барбадоса Зейн Мэлоуни, француз Виктор Мартинс финишировал вторым, а Франко Колапинто замкнул топ-3.



Российский гонщик Александр Смоляр финишировал на 11-м месте. Сын бывшего пилота Формулы-1 Хуана Пабло Монтойя Себастьян в дебютной для себя гонке показал 8-й результат.



Формула-3. Зандворт. Основная гонка:

