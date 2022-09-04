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Мэлоуни стал победителем гонки Формулы-3 в Зандворте, Смоляр финишировал на 11-м месте

Мэлоуни стал победителем гонки Формулы-3 в Зандворте, Смоляр финишировал на 11-м месте
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В Зандворте завершилась основная гонка этапа Формулы-3. Победителем стал пилот из Барбадоса Зейн Мэлоуни, француз Виктор Мартинс финишировал вторым, а Франко Колапинто замкнул топ-3.

Российский гонщик Александр Смоляр финишировал на 11-м месте. Сын бывшего пилота Формулы-1 Хуана Пабло Монтойя Себастьян в дебютной для себя гонке показал 8-й результат.

Формула-3. Зандворт. Основная гонка:

МестоПилотКомандаВремя
1.Зейн Мэлоуни«Трайдент»
2.Виктор Мартинс«АРТ Гран-при»+1.0
3.Франко Колапинто«Ван Амерсфорт Рейсинг»+1.4
4.Роман Станек«Трайдент»+2.1
5.Исаак Хаджар«Хайтек Гран-при»+2.7
6.Джек Кроуфорд«Према Рейсинг»+2.9
7.Кайо Коллет«МП Моторспорт»+4.3
8.Себастьян Монтойя«Кампос Рейсинг»+5.2
9.Джонни Эдгар«Трайдент»+5.5
10.Оливер Берман«Према Рейсинг»+8.4
11.Александр Смоляр«МП Моторспорт»+9.3
12.Зак О'Салливан«Карлин»+10.1
13.Куш Майни«МП Моторспорт»+10.8
14.Артур Леклер«Према Рейсинг»+11.2
15.Кэйлен Фредерик«Хайтек Гран-при»+12.2
16.Пепе Марти«Кампос Рейсинг»+12.9
17.Давид Шумахер«Хароуз Рейсинг Систем»+13.6
18.Хуан Мануэль Корреа«АРТ Гран-при»+14.2
19.Идо Коэн«Йензер Моторспорт»+14.7
20.Энцо Трулли«Карлин»+15.4
21.Франческо Пицци«Хароуз Рейсинг Систем»+15.6
22.Рис Ушиджима«Ван Амерсфорт Рейсинг»+16.0
23.Федерико Мальвестити«Йензер Моторспорт»+16.4
24.Назим Азман«Хайтек Гран-при»+17.0
25.Ласло Тот«Хароуз Рейсинг Систем»+17.5
Грегуар Сауси«АРТ Гран-при»Сход
Рафаэль Вильягомес«Ван Амерсфорт Рейсинг»Сход
Давид Видалес«Кампос Рейсинг»Сход
Брэд Бенавидес«Карлин»Сход
Уильям Алатало«Йензер Моторспорт»Сход
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