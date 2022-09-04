«Я был на грани срыва от эмоций». Хэмилтон попросил прощения у команды

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу Гран-при Нидерландов, где он занял четвёртое место, а также попросил прощения у команды за свои высказывания во время гонки.
Напомним, во время сейфти-кара, который появился на 56-м круге, все преследователи Льюиса Хэмилтона, который шёл на тот момент первым, сменили шины. Немецкая команда решила не отправлять своего пилота на пит-стоп, но после рестарта британец потерял три позиции. Семикратный чемпион мира обругал команду по радио, назвав это тактической ошибкой.
«Я думаю, сегодня у нас была машина, с которой можно побеждать. Учитывая обстоятельства, у нас было много проблем: машина безопасности, виртуальная машина безопасности. Но сама стратегия была выбрана правильно.
Я очень надеялся, что нам удастся завоевать два первых места, но машина безопасности сильно помешала, и я был на грани срыва от эмоций, так что прошу прощения у команды.
Я смотрю на всё это с позитивом. Если бы не автомобиль безопасности, я думаю, что в конце мы бы боролись за победу. Если так будет и в будущих гонках, мы сможем наступать на пятки лидерам и биться за победу.
В прошлой гонке мы были очень далеки от лидеров и даже не могли понять, как мы можем быть настолько хуже. Из этого уикенда можно извлечь огромный позитив, так что давайте не сдаваться», — приводит слова Хэмилтона BBC.
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