Сайнс обвинил в своём штрафе механика «Макларена», а Алонсо — в контакте

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс, занявший восьмое место в прошедшей сегодня, 4 сентября, гонке Гран-при Нидерландов, прокомментировал штраф за небезопасный выезд из боксов.

«В момент, когда меня отпустили из боксов, Фернандо [Алонсо] был в безопасности, однако мне пришлось затормозить, чтобы не задеть механика «Макларена», бежавшего по линии выезда. Это и стало причиной небезопасного выезда, если его можно таким посчитать. Это расстраивает. Я посчитал, что спас жизнь, а не создал опасность.

Алонсо ударил меня, поскольку мне пришлось затормозить, на моём пути был механик «Макларена». Нужно разбирать каждую ситуацию, потому что, когда меня освободили, Фернандо был далеко. Уверен, он несколько преувеличил ситуацию, ударив меня в попытке добиться штрафа», – приводит слова Сайнса издание GPFans.