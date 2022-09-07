Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Уильямсе» подтвердили, что общались с Пиастри по поводу места на сезон-2023

В «Уильямсе» подтвердили, что общались с Пиастри по поводу места на сезон-2023
Комментарии

Руководитель «Уильямса» Йост Капито подтвердил, что австралийский гонщик Оскар Пиастри был в списке претендентов на место в команде в 2023 году.

«Мы общались с парой пилотов по поводу перспектив на сезон-2023, у нас было несколько вариантов. Оскар Пиастри мог быть одним из этих вариантов, однако мы обсуждали с ним переход ещё в самом начале сезона, просто чтобы приблизительно выяснить, какие из вариантов нам будут доступны на сезон-2023», — приводит слова Йоста Капито GPFans.

Напомним, ранее стало известно, что Пиастри уже 4 июля подписал соглашение с «Маклареном» и уведомил о своих планах «Альпин». Однако французская команда объявила, что Оскар останется на 2023 год. После этого заявления Пиастри выступил с опровержением и заявил, что не будет выступать за команду в новом сезоне. Позже комиссия ФИА по контрактам одобрила многолетнее соглашение Пиастри с «Маклареном».

Новость по теме
Вольф: из-за прецедента с Пиастри «Мерседес» ужесточит контракты с юниорами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022