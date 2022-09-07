В «Уильямсе» подтвердили, что общались с Пиастри по поводу места на сезон-2023

Руководитель «Уильямса» Йост Капито подтвердил, что австралийский гонщик Оскар Пиастри был в списке претендентов на место в команде в 2023 году.
«Мы общались с парой пилотов по поводу перспектив на сезон-2023, у нас было несколько вариантов. Оскар Пиастри мог быть одним из этих вариантов, однако мы обсуждали с ним переход ещё в самом начале сезона, просто чтобы приблизительно выяснить, какие из вариантов нам будут доступны на сезон-2023», — приводит слова Йоста Капито GPFans.
Напомним, ранее стало известно, что Пиастри уже 4 июля подписал соглашение с «Маклареном» и уведомил о своих планах «Альпин». Однако французская команда объявила, что Оскар останется на 2023 год. После этого заявления Пиастри выступил с опровержением и заявил, что не будет выступать за команду в новом сезоне. Позже комиссия ФИА по контрактам одобрила многолетнее соглашение Пиастри с «Маклареном».
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