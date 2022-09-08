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Алонсо высказался о том, что он сравняется с Райкконеном по числу стартов в Формуле-1

Алонсо высказался о том, что он сравняется с Райкконеном по числу стартов в Формуле-1
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Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о возможности сравняться с рекордом Кими Райкконена на Гран-при Италии по количеству стартов в Формуле-1.

«Очень здорово сравняться с Кими Райкконеном по количеству стартов в это воскресенье. Это прекрасное достижение. Но, если говорить честно, я стараюсь особо не думать о рекордах и сосредоточен на гонках. Конечно, это большое достижение, когда-нибудь я этому порадуюсь, но сейчас я ещё продолжаю карьеру и хочу получать удовольствие от каждого Гран-при», — приводит слова Фернандо Алонсо официальный сайт команды.

Напомним, в следующем сезоне Фернандо Алонсо покинет «Альпин» и продолжит карьеру в «Астон Мартин». С британским коллективом двукратный чемпион мира подписал многолетний контракт.

В настоящий момент у Райкконена 350 стартов, у Алонсо — 349.

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