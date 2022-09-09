Юки Цунода потеряет десять позиций на Гран-при Италии

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода получил штраф в виде потери десяти позиций на стартовой решётке Гран-при Италии. Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации ФИА.



Поводом для штрафа послужил тот факт, что в отношении Цуноды было вынесено количество предупреждений, которое превышает официальную норму — их пять, и четыре из них были сделаны за нарушения правил пилотирования.



Гран-при Италии начался сегодня, 9 сентября, и продлится до 11-го числа. Сегодня состоятся первая и вторая свободные практики. Начало первой из них запланировано на 15:00 мск, вторая стартует в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт их текстовые онлайн-трансляции.

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