Уилл Бакстон: Джек Дуэн — главный претендент на место в «Альпин»

Комментатор Sky Sports Уилл Бакстон сообщил, что пилот Формулы-2 и молодёжной академии «Альпин» Джек Дуэн является главным претендентом на место во французской команде.
«Как я слышал в паддоке, сейчас именно Джек Дуэн является фаворитом на место в «Альпин». Сначала планировалось, что он будет готов к сезону-2024, но в команде сейчас размышляют, стоит ли приглашать другого пилота на один год. И кто бы мог им стать? Вариантов не так много», — сказал Уилл Бакстон во время эфира на Sky Sports.
В своих социальных сетях Бакстон развил эту тему и отметил, что, помимо Дуэна в «Альпин», главным претендентом на место в «Хаасе» является Антонио Джовинацци, проводивший сегодня в составе команды первую тренировку Гран-при Италии. Кроме того, Бакстон отметил, что за оставшееся место в «Уильямсе» сейчас борьбу ведут Ник де Врис и Логан Сарджент.
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