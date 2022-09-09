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Уилл Бакстон: Джек Дуэн — главный претендент на место в «Альпин»

Уилл Бакстон: Джек Дуэн — главный претендент на место в «Альпин»
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Комментатор Sky Sports Уилл Бакстон сообщил, что пилот Формулы-2 и молодёжной академии «Альпин» Джек Дуэн является главным претендентом на место во французской команде.

«Как я слышал в паддоке, сейчас именно Джек Дуэн является фаворитом на место в «Альпин». Сначала планировалось, что он будет готов к сезону-2024, но в команде сейчас размышляют, стоит ли приглашать другого пилота на один год. И кто бы мог им стать? Вариантов не так много», — сказал Уилл Бакстон во время эфира на Sky Sports.

В своих социальных сетях Бакстон развил эту тему и отметил, что, помимо Дуэна в «Альпин», главным претендентом на место в «Хаасе» является Антонио Джовинацци, проводивший сегодня в составе команды первую тренировку Гран-при Италии. Кроме того, Бакстон отметил, что за оставшееся место в «Уильямсе» сейчас борьбу ведут Ник де Врис и Логан Сарджент.

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