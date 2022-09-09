В «Уильямсе» сообщили об интересе к Мику Шумахеру

Руководитель «Уильямса» Йост Капито сообщил, что в команде рассматривают вариант с приглашением Мика Шумахера.



«Есть ли у нас интерес к Мику Шумахеру? Разумеется! Мик очень быстр, он хороший парень, и, думаю, он должен быть в списке всех команд, у которых остались свободные места», — приводит слова Йоста Капито Motorsport-Total.



В настоящее время Шумахер занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Мика 12 очков. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, с 22 баллами занимает 11-ю позицию. Возглавляет рейтинг пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (310).



Ранее сообщалось, что по окончании сезона-2022 Шумахер покинет академию «Феррари». В «Хаасе» же заморозили переговоры с немцем, поскольку руководство команды в лице Гюнтера Штайнера не уверено в желании продолжать сотрудничество.

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