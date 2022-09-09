В «Уильямсе» сообщили об интересе к Мику Шумахеру

Руководитель «Уильямса» Йост Капито сообщил, что в команде рассматривают вариант с приглашением Мика Шумахера.
«Есть ли у нас интерес к Мику Шумахеру? Разумеется! Мик очень быстр, он хороший парень, и, думаю, он должен быть в списке всех команд, у которых остались свободные места», — приводит слова Йоста Капито Motorsport-Total.
В настоящее время Шумахер занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Мика 12 очков. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, с 22 баллами занимает 11-ю позицию. Возглавляет рейтинг пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (310).
Ранее сообщалось, что по окончании сезона-2022 Шумахер покинет академию «Феррари». В «Хаасе» же заморозили переговоры с немцем, поскольку руководство команды в лице Гюнтера Штайнера не уверено в желании продолжать сотрудничество.
- 10 сентября 2022
-
00:48
- 9 сентября 2022
-
23:56
-
22:58
-
22:54
-
21:47
-
20:43
-
20:06
-
19:48
-
19:01
-
18:33
-
18:30
-
17:43
-
17:14
-
16:50
-
16:14
-
16:02
-
15:36
-
15:23
-
14:54
-
14:39
-
14:31
-
13:58
-
13:12
-
12:59
-
12:15
-
11:57
-
11:12
-
11:00
-
10:41
-
10:36
-
10:13
-
09:37
-
09:33
-
00:59
- 8 сентября 2022
-
23:43