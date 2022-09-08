Мик Шумахер получит штраф на стартовой решётке Гран-при Италии

Пилот «Хааса» Мик Шумахер получит штраф за замену коробки передач на старте Гран-при Италии, сообщает журналист Тобиас Грюнер в своих социальных сетях со ссылкой на представителей команды. Таким образом, Шумахер потеряет как минимум пять мест на старте гонки.



В настоящее время Шумахер занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Мика 12 очков. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, с 22 баллами занимает 11-ю позицию. Возглавляет рейтинг пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (310).



Ранее сообщалось, что по окончании сезона-2022 Шумахер покинет академию «Феррари». В «Хаасе» же заморозили переговоры с немцем, поскольку руководство команды в лице Гюнтера Штайнера не уверено в желании продолжать сотрудничество.



Примечательно, что Шумахер, вероятно, будет не единственным гонщиком со штрафом на стартовой решётке в Италии — ранее в СМИ появилась информация о штрафах для Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса.

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